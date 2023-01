Otse Postimehest ⟩ Milliseid lahendusi oodata EL-i välisministrite kohtumiselt?

Euroopa Liidu välisministrid kohtuvad täna Brüsselis, et rääkida Ukraina toetamisest. Akuutseid teemasid on palju. Teiste hulgas kindlasti Balti välisministrite püüe veenda Saksamaad, et Berliin tankide saatmiseks loa annaks ning selgitamine, milline on Ungari seisukoht Euroopa Rahurahastu asjus.