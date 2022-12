ERISAADE ⟩ Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk: Elektrilevi peaks küll peeglisse vaatama

Me oleme 24/7 tegelenud rikete likvideerimisega. Ei saa öelda, et oleme sellega viivitanud. Küll aga, kui me tegime reede õhtul-laupäeva hommikul riskihinnangut, siis see oli meil veidike vale hinnang – seda võin küll tunnistada.

Ilmaennustusest oli toona näha, et tuult ei ole Saaremaal kuni esmaspäevani ja seepärast mõtlesime, et saame nädalavahetusel nende jõududega hakkama, kes meil saarel koha peal on. Laupäeval saime aga brigaadidelt info, et olukord on kordades hullem. Tavaliselt võrdub üks rike ühe puuga liinil. Seekord oli lund ja jäidet liinidel nii palju, et need polnud katkenud vaid ühest kohast, vaid piltlikult öeldes kümnetest kohtadest.