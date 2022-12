Erisaade ⟩ Kuidas tuleb toime lumetormiga kimpus Saaremaa? Stuudios on Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk

Tänaseks on Eestis antud ilmaga seonduvalt teise taseme hoiatus – ehk tegemist on väga ohtlike ilmaoludega. Elektrilevi andmetel on lumetorm jätnud kogu Eestis elektrita 10 703 majapidamist. Kõige rohkem, 7200 majapidamist, on vooluta Saaremaal.