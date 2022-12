Otse Postimehest ⟩ Frank Jüris: protestide ajal oli Hiina tsensorsüsteem ülekoormatud

Miks Hiina sellist poliitikat ajab?

Peamiste põhjustena tuuakse välja, et Hiina vaktsiinid on ebatõhusad ja vanemaealiste hulgas on madal vaktsineerituse tase.

Ma arvan, et kõige olulisem põhjus on siiski Hiina tohutu rahvaarv, mille tõttu ei suuda sealne läänest mahajäänum meditsiinisüsteem hüppeliste nakatumistega toime tulla.

Tore oli vaadata, kuidas koroona esimese laine ajal rajas Hiina kahe nädalaga demonstratiivselt koroonahaigla. See ei täitnud kindlasti rahva tervise kaitsmise eesmärki, vaid propaganda eesmärki, et näidata maailmale, kui efektiivsed nad on.

Paraku on riik praegu tõsistes raskustes. Jalgpalli MM on igal pool populaarne. Kindlasti kasvatab lisaks üldisele närvilisusele või hirmule pahameelt ka see, kui sa näed mujal tohutuid rahvamasse rõõmsalt mängule kaasa elamas. Samas tead, et Hiinas peab iga 48 tunni järel tegema koroonateste, et üldse saaks poes ringi liikuda. Inimestes kasvatab see trotsi.

Kui tänavale ei julge tulla, võib trotsi välja elada sotsiaalmeedias. Kas seda saab Hiinas praegu teha?