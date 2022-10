Sõjastuudio ⟩ Kas Venemaa võib vale lipu all kasutada «räpast pommi»? Stuudios Kalev Stoicescu

Lääneriigid on mures, et Ukrainas suuri tagasilööke saanud Venemaa kavandab «vale lipu» all operatsiooni, milles korraldatakse «räpase pommi» rünnak ja seejärel süüdistatakse selles Ukrainat. Kuidas see mõjutaks sõja käiku ning millised on viimased arengud Ukraina sõja rindel, seda arutame kell 12 algavas saates «Sõjastuudio», kus seekordseks külaliseks on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.