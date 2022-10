«Õhtu!» Külas on mees, kes burleski tantsides hullutab klubides publikut. Õnnetestist saame teada, mis teeb inimest päriselt õnnelikuks.

Tänases Õhtu! saates on külas mees, kes burleski tantsides hullutab klubides publikut. Õnnetestist saame teada, mis teeb inimest päriselt õnnelikuks ning stuudios on ameeriklane, kelle kõik õed ja vennad on kolinud Ameerikast Eestisse. Uurime, miks küll.