Sõjastuudio ⟩ Putini tuumarelvaga ähvardused – kas bluff või reaalne oht? Stuudios Eerik-Niiles Kross

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei blufi Putin tuumarelvadega, kuid ülejäänud maailm on siiani suutnud teda heidutada. Kui tõsiselt tuleks nendesse ähvardustesse suhtuda ja millised on viimased arengud Ukraina sõjas, seda räägime kell 12 algavas «Sõjastuudios» riigikogu väliskomisjoni liikme Eerik-Niiles Krossiga. Saatejuht on Nele Kullerkupp.