OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ligi: kriisi varjus on reeglid kogu Euroopas üle aia visatud

See on omakasu. Igal juhul on selline võlgu elamine poliitikukarjäärile abiks, sest tagajärjed jäävad varju. Inflatsioon kusagilt tuleb ja probleemid kusagilt tulevad, aga lollid rahapaigutused unustatakse ära ja esitletakse oma suurt heldust. See on poliitilise konkurentsi küsimus, need poliitikud pole ju halvad inimesed, aga poliitiliselt käitutakse siiski omakasu silmas pidades ega vaadata, milline riik sellise tegevuse tulemusena maha jääb. Kuna ma ei taha kõlada liiga kriitiliselt, siis kordan üle, et oleks võinud minna palju hullemini. Nõudmised, mida eelarveläbirääkimistel letti löödi, olid ikka kohutavad, need olid otseselt hinnatõusu suurendavad – nõuti 30-protsendilisi palgatõuse ja koalitsioonikõnelustel kokku lepitust suuremaid kulutusi. Ma isegi ei mäleta sellist asja, et koalitsiooniläbirääkimised lõpevad ja siis hakatakse ajakirjanduse vahendusel esitama päris nõudmisi. Aga need nõudmised tulid, mitmed ministrid ütlesid, et mina lähen läbirääkimistele nii ja naasuguste suurte rahasoovidega.