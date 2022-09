SÕJASTUUDIO ⟩ Kannik: kiire edasiminek oleks ukrainlaste jaoks liiga suur risk

Selles paikkonnas sisulist sõjategevust ei toimu, kumbki pool ei ole seda piirkonda pidanud nii tähtsaks, et sinna suuri kindlustusi teha. Suuri linnu seal ei ole, on vaid põllud ja metsad. Seetõttu võiks olla selle territooriumi läbimine ja enamuse Luhanski oblasti territooriumist enda kontrolli alla saamine sügisel reaalne.

Kus üldse võiks olla see piirkond, kus on võimalik kõige esimesena tagasi võtta piirkondi, mis vallutati 2014. aastal?

Eks need teoreetiliselt ongi sealsamas Luhanski oblasti põhjaosas, samas on ukrainlased väga lähedal ka Donetski ümbruses nendele aladele, mis okupeeriti 2014. aastal. Ka seal on teoreetiliselt võimalik, et mingi territoorium saadakse tagasi. Ma arvan, et Donetski ümbrus on venelastel siiski paremini kindlustatud ja seetõttu on ukrainlaste riskid seal suuremad.

Venemaa on viinud osa Peterburi kaitsmiseks mõeldud rakette Ukrainasse. Kas siit võib välja lugeda, et nad muid piiriosi enam üldse ei tähtsusta – Venemaa piir NATO riikidega on ju muutumas pikemaks?

Tegelikult on venelaste käitumine kogu selles sõjas näidanud, et vaatamata kogu oma retoorikale, ei pea nad nad võimalikuks sõjalist konflikti NATOga. Ka Eesti idapiir on nii tühi, nagu ta ei ole olnud viimased 30 aastat, sama ütlevad soomlased.