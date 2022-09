OTSE POSTIMEHEST ⟩ Seeder: kui koalitsioonipartner perehüvitiste kokkulepet eirab, võime käiku lasta ka teise eelnõu

Inimesi paneb muretsema tulekul talv ja energiahinnad, universaalteenus küll tuleb, aga võimalik pakutud hind, pisut alla 20 sendi kilovatt-tunni kohta, on kunagisega võrreldes ikka väga kallis.

See on ikkagi odavam börsihinnast ja sellele lisanduvad muud toetused ning see võimaldab kodutarbijatel hakkama saada. Väga palju on räägitud, et müüme elektrit hoopis 20 või 30 eurot megavatt-tund, aga neid väljaütlemisi ei saa väga tõsiselt võtta, sest Euroopa Liidus kehtib kohustus olla C02 süsteemis. Selline süsteem vajab muutmist, aga see küsimus lahendatakse EL tasemel.

Eesti riigi tasemel ei ole võimalik lihtsalt loobuda või väljuda CO2 süsteemist ainsa riigina. Me ei saa Eesti riigile odavamaid lahendusi, kui hakkame soleerima. Pikk perspektiiv on muidugi täiendavate tootmisvõimsuste juurde loomine, mille nimel ka tegutsetakse. Tahan rõhutada, et toetust vajavad ka ettevõtjad ja meie ettepanek on laiendada universaalteenust ka neile.

Millal selline otsus võiks tulla?

Raske öelda, see on arutelu all, ettepanekuid oleme teinud ja lähenemisi on erinevaid. Universaalteenuse pakkumine ettevõtjatele oleks kiire ja lihtne lahendus, aga on ka võimalik rakendada hinnalagesid, mida on valitsuses arutatud. Teoreetiliselt on võimalik ka võrgutasusid alandada, samuti aktsiisid, käibemaksud – kõik need on arutelu all olnud. Milles me kokku lepime, on täna on vara öelda.