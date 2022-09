OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kas valimiseelsel perioodil on üldse võimalik mõistlikke otsuseid teha? Stuudios on Helir- Valdor Seeder

Parlament alustas on valimiste eelset tööperioodi. Kui palju on istungitesaalis võimalik pidada mõistlikke arutelusid, ilma et valijatele suunatud hüüatused seda segaks, sellest räägime Postimehe otsesaates riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederiga (Isamaa).