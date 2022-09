OTSE POSTIMEHEST ⟩ Karilaid: me ei saa keelata oma Narva liikmetel Stalnuhhiniga koostööd teha

Pigem oli ootus, et Mihhail Stalnuhhin saab ise aru, et ta on eksinud ja üles näitab Eesti rahva vastu empaatiavõimet, aga kahjuks seda ei juhtunud. Ta on sellises oma mullis ja omas mõõtkavas, paraku ei sobinud see mõõtkava meie erakonna juhatusele ja Keskerakonnale. Meie kohus on vaadata Eestit tervikuna, mitte ainult ühte valimispiirkonda ja ühte ringkonda. Nii kaua läks seepärast, et Stalnuhhin on ju eesti keele filoloog, lasteraamatute autor, ta on kuus korda kandideerinud riigikokku ning kaks või kolm korda saanud vähemalt isikumandaadi, minu mälu järgi oli tema häälterekord üle 8 000 hääle. Samuti on tegemist igati staažika poliitikuga, kunagise Narva volikogu esimehega. Ma tunnen teda isiklikult ja mulle on ta inimesena olnud väga sümpaatne, sest ta on oma asju ajanud väga sirgelt ja põhimõttekindlalt, aga see mida tegi oma väljaütlemisega, natsismi ja fašismi siltidega, oli väga negatiivne üllatus. Ma proovisin temaga suhelda, et aru saada, kas on võimalik veel koos jätkata, et ta vabandaks ja distantseeriks end sellest väljaütlemisest ning mõistaks, et Eestis ei ole kohta ei fašismil ega natsismil, aga kahjuks seda ei juhtunud. Meie otsus oli konsensuslik, mitte ükski erakonna juhatuse liige ei proovinud hakata kaitsma tema seisukohta, nii et selle koha pealt oli asi väga selge.