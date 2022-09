OTSE POSTIMEHEST ⟩ Omniva juht postiasutuste sulgemisest: me toome postkontori teile koju

Kõige olulisem on mõista seda, et Omniva ei lähe kusagilt ära. Oluline muutus, mis tegelikult leidis aset aasta kaks tagasi, on see, et me pakume inimestele kodus postiteenust. Postkontor tuleb inimesele koju kätte ja see on oluline muutus. Kui inimene elab postkontorist või postipunktis kaugemal kui viis kilomeetrit, saab ta tellida endale postkontori koju. Ma mõtlen postkontorit sõna otsese tähenduses, sest kui postiljon tuleb koju, siis ta pakub kõike, alates postmargist kuni kirja ära saatmiseni. Saab nii suhelda kui ka vajalikku teenust tarbida.