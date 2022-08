Metroserdi juht Aigar Vaigu leidis, et riigis tuleb ümber mõelda, kuidas me lapsi õpetame ja tunde üles ehitame, sest tänapäeva maailm on läinud palju keerulisemaks. Paljud õpetajad on seda juba teinud, ent neil, kes pole seda veel teinud, pole pigem selleks olnud võimalusi, mitte et nad ei tahaks.