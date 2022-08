OTSE POSTIMEHEST ⟩ Sõjamuuseumi direktor: sõjahauas olevas kirstus võib olla ühe sõduri pealuu ja teise säärekont

Ma ei räägi isegi rahanumbritest, kuigi see on erakordselt kallis, aga küsimus on selles, et kellega neid säilmeid siis võrrelda. Kui me ümbermatmisi teeme, siis mõnikord on inimesed meie poole pöördunud, et nende perekonnalegendi järgi peaks vanaisa või vanavanaisa olema sellesse kohta maetud.

Tuleb aga silmas pidada, et me tõesti võiksime selle ühe inimese DNA andmed saada, aga kui võrdlus on kaheksakümne inimesega, siis läheb see maksma suurusjärgus 100 000 eurot. Nii et kas sellel on suurt mõtet?

Sõjast on ju möödas väga palju aega, mida üldse on võimalik hauast leida?

Inimeste luustikud on säilinud kenasti, reeglina on olemas ka kirstujäänused, mõnikord mõni tekstiilitükk, jalanõude säilmed, aga reeglina mitte midagi väga erakordset. Kui on tegemist sõduriga, kes on koos kiivriga maetud, siis on ka kiiver, mis on enamasti küll halvas seisukorras.

Kui töömahukas sõjahaua lahtikaevamine on, kuidas te seda tööd teete?

Meil on sõjahaudade komisjon, mis töötab kaitseministeeriumi juures. Ettepanekuga üks või teine ühishaud ümber matta pöörduvad sõjahaudade komisjoni poole enamasti omavalitsused. Komisjon teeb otsuse, mille kinnitab kaitseminister ja kuna kaitseministeeriumi haldusalas on sõjahaudadega tegelemine delegeeritud sõjamuuseumile, siis ongi muuseumi ülesanne need ümbermatmised teha.

Nii et meie võtame juba ühendust konkreetse kohaliku omavalitsusega, arutame nendega läbi, et kuidas toimub hauatähise eemaldamine ja millist tehnikat on sinna täpselt vaja. Kui hauatähis on eemaldatud, siis selle arvatava sügavuseni, kuhu inimesed võivad olla maetud, me siiski siseneme tehnikaga ja sealt edasi tulevad juba spetsialistid, kes kaevavad luustikud välja.