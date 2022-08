Sõjastuudio ⟩ Kas Ukraina iseseisvuspäev võib muuta agressori veel ohtlikumaks? Vastab Leo Kunnas

Ukrainlasi on varem hoiatatud Vene raketirünnakute suure ohu eest 23.–24.augustil, mil riigis tähistatakse lipu- ja iseseisvuspäeva. Riiklik julgeoleku- ja kaitsenõukogu teatas ka, et Venemaa valmistab ette provokatsioone iseseisvuspäevaks ja ka otseselt Zelenskõi vastu.

Millised on võimalikud ohud ning viimased arengud Ukraina sõjas, seda arutame kell 11 algavas otsesaates «Sõjastuudio», kus seekordseks külaliseks on riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas (EKRE). Saatejuht on Nele Kullerkupp.