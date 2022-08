MINISTRI NÄRVIPROOV ⟩ See pole normaalne, et Narva poliitikud ei räägi eesti keelt

Narva on küll Eesti osa, aga volikogus räägitakse vene keeles, enamik poliitikuid ei oskagi eesti keelt. On see normaalne?

See ei ole normaalne. Kui ma käisin ka Narva volikogus, siis mina arusaadavalt rääkisin eesti keeles. Ma saan vene keelest aru, aga vastasin ikkagi vene keeles ja tõesti, seal oli tõlk, kes minu sõnu vahendas. See ei peaks nii olema.

Kas peaks seadusesse kirja panema, et linnavolinik peab Eesti riigis oskama eesti keelt? Praegu sellist nõuet pole.

See tundub elementaarne asi, et Eestis räägitakse riigi keelt. Seda, et me peame üldse rääkima sellest, et selline nõue peaks olema, näitab, et meil on väga vaja tegeleda haridussüsteemiga, et Eestis igal pool eesti keelt osataks ja kasutataks. Maailmas eesti keelt räägib umbes üks miljon inimest, seda keelt ja kultuuri peab hoidma.

Kas peate vajalikuks, et kirjutada seadusesse, et valida saaks ainult neid poliitikuid, kes oskavad riigi keelt?

Me võime seda arutama, kas sellist nõuet eraldi on vaja. Mingi hetk see nõue kaotati ära, aga kui me oleme sellises olukorras, siis tõesti Eestis riigi keelt peaksid kõik oskama ja eriti need, kes teevad otsuseid.

Võtate selle teema valitsuses ette ja võibolla tuleb vastav seadusemuudatus?

Me saame seda arutada koaltisooni tasemel, millised on meie võimalused eesti keele kasutamise suurendamiseks. Nii hirmus, kui me peame sellistest asjadest üldse 2022 aastal rääkima, aga peame.

