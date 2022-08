OTSE POSTIMEHEST ⟩ Padar: eks seda tuleb mõelda, mis trollibussidest saab

Miks tallinlased ühistransporti ei armasta?

See ühistranspordi sõidukipark, mida Tallinn täna omab, on tegelikult väga hea. Meie bussi keskmine vanus on 3,9 aastat ja sellega oleme Euroopa mõistes täiesti tipus, ühtlasi liigume me järjest keskkonnasõbralikuma transpordi poole. Selleks, et mõjutada inimesi seda head ühistransporti kasutama, tuleb teha koos linnaga järjest rohkem üleskutseid, et inimesed tuleksid ühistransporti kasutama. Ma ei olnud siiani olnud ka ise suur ühistranspordi kasutaja, nii et olin üsna üllatunud sellest, kui täpselt see liigub ja kui puhtad on ühistranspordi sõidukid. Nii et see pilt oli kaks korda parem, kui ma sellesse ametisse asudes arvasin.

Linlaste arvates on probleemiks, et ühistransport ei liigu seal, kuhu neil on vaja minna. Tallinnas on tehtud päris palju liikuvuse uuringuid, paraku ei ole jõutud neist ühtki ellu viia.

Olen nõus, ka mina olen koosolekutel küsinud, et mis ajast meil see liikuvusmudel on ja ega täpselt ju keegi ka ei ütle. Tõenäoliselt ongi mingid lõigud jäänud nõukogude ajast. Teisalt on positiivne, et Tallinna linn on valmis liikumismudeliga tegelema, et analüüsida, kus inimesed elavad ja kus nad käivad. Tulemusi on oodata järgmisel kevadel. Meie asutuse roll peakski olema see, et me omama vastavat kompetentsi, et öelda ka linnale, kuidas oleks parem asju korraldada.