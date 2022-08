ERISAADE ⟩ Läänemets: me toome vajadusel Narva politseinikke juurde, aga üle pingutama ei hakka

Jah, vaadates, kui palju tööjõudu ja tehnikat see vajab, siis linnal oleks olnud seda keeruline teha. Samas oleks volikogu poolt tehtud tanki äraviimise otsus, olnud Narvale väga hea. Katri Raigil oli linna juhina olemas vähemalt soov ja ta jõudis volikogus peaaegu nii kaugele, et kõik otsustanuks üksmeelselt, aga mingil põhjusel hüppas Keskerakond alt ära hüppas. Jüri Ratas on küll öelnud, et tema seisukoht on teine, aga tegelikult on probleem tõsine. Meil on riigikogu esimehe erakonnas Mihhail Stalnuhhin, keda enamasti pole kunagi riigikogu saalis, kui jutuks on Ukrainat puudutavad küsimused ja kui nüüd vaadata, kuidas on käitutud ka Narvas, siis minul tekib küsimus, et mis asja teatud Keskerakonna liikmed ajavad, see ei tundu üldse Eesti asi olevat.