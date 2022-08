SÕJASTUUDIO ⟩ Terras: ukrainlased valmistuvad andma korralikku lahingut

Milline on Ukraina armee seisukord, on ebaselge, kuna selle kohta väga palju informatsiooni ei ole. Kindlasti on tänased üksused palju kehvema ettevalmistusega kui need, kes selle sõja alguses esimesi lahinguid vastu võtsid. Need olid ikkagi elukutseliste üksused, kes olid kaheksa aastat ette valmistunud.

Samas on ukrainlastel ligi miljon inimest, kes soovivad ja tahavad sõdida, aga küsimus on, kui kiiresti toimub väljaõpe. Augustis ilmselt siiski mingi oluline pealetung toimub, nii et loodetavasti on Ukraina armee selleks valmis.

Üsna hirmutav on kõik see, mis toimub Zaporižzja tuumajaamaga. Kas Venemaa suudab kontrollida oma sõdurite tegevust jaama territooriumil?

Elu on ju näidanud, et Venemaa sõjaline juhtkond ei ole suutnud oma üksusi just liiga palju kontrollida ja juhtida. Tihti on nähtud kindralite tulemist rindele just seetõttu, juhtimisprobleem on suur. Aga terve mõistus ütleb, et isegi nendel, üle Venemaa kokku aetud retsidivistidel, kes seal sõdivad, on omaenda ihuliikmed armsad.