Eesti on esimene riik, kes on otsustanud hoolimata sellest, et sõda Ukrainas veel kestab, panustada riigi ülesehitamisse. Mida täpsemalt tehakse, sellest räägivad Postimehe Sõjastuudios välisministeeriumi asekantsler Kyllike Sillaste-Elling ja Postimehe ajakirjanik Margus Martin.