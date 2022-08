Ministri Närviproovi saates on küsimustekahvlis värske siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Lauri Läänemets. Mis saab Narva tankist, samasooliste õigustest ja politseinike palkadest, sellest kõigest on Läänemets sunnitud aru andma. Saatejuht on Henry-Laur Allik.