Otse Postimehest ⟩ Kommusaar: me näeme, et Vene-Eesti piiriületus kasvab

Eesti Relvaomanike Liit tegi märtsi algul ettepaneku muuta relvaseadust nii, et tulirelvi ja laskemoona võiksid Eestis omada ja vallata ainult Eesti, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikud. Nüüdseks on antud muudatus kirja pandud ka uue valitsusliidu koalitsioonileppesse. Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar ütles Postimehe otsesaates, et sel aastal on relvaluba ära võetud enam kui kuuekümnel inimesel. «Nende seas on ka need inimesed, kelle puhul on olnud tugevdatud kahtlus ja tõendid selle kohta, et ta võib olla julgeolekuohuks Eesti riigile,» selgitas Kommusaar.