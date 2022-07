Otse Postimehest ⟩ Kas Schengeni viisaga reisivad Vene kodanikud on julgeolekuoht? Vastab Veiko Kommusaar

Eesti Relvaomanike Liit tegi märtsi algul ettepaneku muuta relvaseadust nii, et tulirelvi ja laskemoona võiksid Eestis omada ja vallata ainult Eesti, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikud. Nüüdseks on see muudatus kirja pandud ka uue valitsusliidu koalitsioonileppesse.