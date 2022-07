Otse Postimehest ⟩ Kas Schengeni viisadega reisivad Vene kodanikud on julgeolekuohuks? Vastab Veiko Kommusaar

Eesti Relvaomanike Liit tegi märtsi algul ettepaneku muuta relvaseadust nii, et tulirelvi ja laskemoona võiksid Eestis omada ja vallata ainult Eesti, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikud. Nüüdseks on antud muudatus kirja pandud ka uue valitsusliidu koalitsioonileppesse. Veel ühe probleemina, milles nähakse võimalikku julgeolekuohtu Eestile, on üles kerkinud Schengeni viisadega reisivad Vene kodanikud. Alates sõja algusest Ukrainas on politsei- ja piirivalveamet (PPA) registreerinud üle 231 000 Vene kodaniku piiriületuse Eestisse. Seda on kaks-kolm korda rohkem kui eelmisel kahel koroonaaastal.