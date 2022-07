Sõjastuudio ⟩ Kas USA raketisüsteem HIMARS võib muuta Ukraina sõja käiku? Vastab Leo Kunnas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pärast kohtumist luurejuhtide, relvajõudude juhi ning kaitseministriga, et riigil on suur potentsiaal rindel edu saavutamiseks. Ukraina presidendikantselei ülema nõunik Mõhhailo Podoljak avaldas arvamust, et Vene armee läks paanikasse, kui Ukraina sai enda kasutusse mitmikraketiheitjad HIMARS. «Miks? Rünnaku all on logistikakeskused ja laskemoonalaod. Rünnaku all on taktikalised otsustuskeskused. See kõik tekitab Vene okupantide seas paanikat ja inimesed kohapeal tunnetavad seda kõike. Nad saavad aru, et kõik saab olema teisiti,» selgitas Podoljak.