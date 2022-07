Otse Postimehest ⟩ Kas Euroopat räsiv kuumalaine on paratamatus või tagasipööratav protsess? Vastab keskkonnaekspert Marek Strandberg

Millest on seesugused äärmuslikud temperatuurid põhjustatud ning kas inimtegevuse abil on võimalik seesugust olukorda tagasi pöörata, seda arutame kell 14 algavas saates «Otse Postimehest», kus seekordseks külaliseks on keskkonnaekspert Marek Strandberg. Saatejuht on Nele Kullerkupp.