Sõjastuudio ⟩ Ukraina sõnul tuleb sõda võita enne talve. Mida selleks vaja on? Vastab välisminister Urmas Reinsalu

USA riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby teatas, et Venemaa kindlustab enda kontrolli all olevaid Ukraina alasid ning valmistub Hersoni, Zaporižžja, Donetski ja Luhanski oblastite annekteerimiseks. Ukraina on mures, et kui sõda venib talveni, annab see Venemaale võimaluse oma positsioone veelgi tugevdada ning võib jõutasakaalu agressori kasuks pöörata.