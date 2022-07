Otse Postimehest ⟩ Terviseameti peadirektor koroonasügisest: eesmärk on viiruse olemasolu ühiskonnas mitte tunnetada

Paslik on alustada laiemalt ja rääkida, mis on hetke siht ja millise sihiga läheme sügisele ja talvele vastu. Alanud on viies tõusulaine. Terviseameti ja ka sotsiaalministeeriumi selge siht on kirja pandud Covidi pikaajalises kavas ja eesmärk on hoida ühiskond avatuna, mis tegelikult tähendab seda, et hetkeolukord kehtib nii sügisel kui talvel. Ühiskonna avatus tähendab seda, et kõik vajalikud teenused on kättesaadavad, toimib ettevõtlus ja me tegelikult seda koroonaviiruse olemasolu ühiksonnas ei tunneta. Ja kuidas me seda teha saame? Loomulikult mitte nii nagu eelmiste lainetega, et me ei ole ettevalmistatud ja mõtleme ainult sellele, et ainuke päästeaine on vaktsiin. Vaktsineerimine jääb oluliseks, eriti riskigruppide seas, aga vahepeal on toimunud see, et haiglad on saanud tugevamaks. Me oleme poolteist aastat ehitanud haiglatele juurde palateid, voodikohti, varustanud neid hapnikuga, tegelenud sellega, et kriisiajal oleks vajalik personal olemas. Teine oluline muutus on see, et sügisest tulevad turule Covidi ravimid – neid on mitmeid ja erinevate sümptomite vastu. Veel on oluline see, et me ei sõltu enam testimisest. Testimine võib kõrval toimuda, see on inimesele oluline teada, mis on tema hetkeseisund – on ta nakatunud või mitte, on ta potentsiaalselt viirust edasi kandev või mitte. Meil on vabatahtlike ja meditsiinitöötajate pank olemas, kust me saame kiiresti abi kui olukord läheb kriitiliseks.