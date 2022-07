Otse Postimehest ⟩ Mida toob kaasa eesootav koroonasügis? Vastab terviseameti juht

Riik on sügisel algavaks koroonahooajaks valmistunud kolmeks stsenaariumiks: leebe, raske ja uus pandeemia. Terviseameti sõnul on viies koroonalaine juba alanud ning see, kas riigis kehtestatakse taas viirusest tingitud piirangud, sõltub suuresti inimeste käitumisest.