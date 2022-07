Otse Postimehest ⟩ Saarts: Reformierakond ja Kallas on selles valitsuses kergesti šantažeeritavad

Ma arvan küll, et mõnevõrra tugevdas. Kuigi ma olen väga nõus ka nende hinnangutega, et see diil, mis saadi, on palju kallim ja võibolla ka Reformierakonna varasemate turuliberaalsete kasinuspoliitika meetmetega rohkem vastuolus kui see, mida oleks nad võibolla saanud Keskerakonnaga jätkates. Need olid päris rasked läbirääkimised ja minu arvates Reformierakond tegi väga tõsiseid järeleandmisi. Aga ütleme nii, et väga palju neid valikuid ka ei olnud.

Ma olin ka sellest üllatunud, et see on kõigest kaheksa lehekülge. Väga napp lepe võrreldes sellega, mis harilikult Eestis sõlmitakse. Need koalitsioonilepingud, mis tulevad otse peale valimisi, on tihtipeale väga mahukad - seal on väga palju tõsiseid reformipoliitikaid. Kuna sel valitsusel on tõesti tegutsemiseks kaheksa kuud, siis ega see leping väga mahukas ei saanudki olla. Aga see, et see on suhteliselt napp, näitab mingil määral ka seda, et koalitsioonipartnerid jätavad vist teatud ruumi uuteks kokkulepeteks ja tegevusvabaduseks. Üldiselt on Eestis koalitsioonilepingud nagu pühakiri. Mis kirjas, see peab tulema ja sellest lähtutakse. Mida üldsõnalisem ja napim on koalitsioonileping, seda rohkem võimalusi see jätab. Mulle tundub, et siin on mängitud kas Reformierakonna või ka teiste partnerite poolt just sellele avatumale strateegiale.