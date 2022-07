OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pevkur: riigikogu hakkab võimukõnelustel kokku lepitut menetlema sügisel

See on kindlasti kõige suurem väljakutse, peretoetustest saavad ju kõik aru, seal on summad on kokku lepitud, kas see kellelegi meeldib või ei meeldi, see on maitse asi, aga põhimõtteline kokkulepe on olema ja summad on klaarid. Samamoodi on julgeolekuga, meil on teatud kohustused juba võetud ja teatud kohustustega liigume edasi, nii et sealgi on kõik üsana selge ja arusaadav. Energiaküsimus on seevastu paras pähkel pureda. Põhimõtteliselt on kokku lepitud, et me tuleme inimestele appi ja energiahindade suurenemine tuleb osaliselt kompenseerida, aga fakt on ka see, et riik ei jõua kunagi kõike kinni maksta. Üritame korraldada nii, et inimestel endil oleks vaja võimalikult vähe teha ja kokkulepe sünniks riigi ja energiaettevõtete vahel. Kuidas universaalteenus täpselt kirja pannakse, selle koha peal ma paljuks küll kõigilt natuke kannatust. Laseme uuel valitsusel tööle hakata, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi inimestel ja energiaturu ekspertidel omavahel natuke arutada, pakkuda valitsusele välja lahendused ja siis vaatame, kuidas edasi minna. Kui on vaja muuta seadust, peame seda parlamendis kiiresti tegema, aga võib-olla saame lahenduse ka ilma seadusmuudatuseta, näites energiaettevõtete ja valitsuse vahelise kokkuleppega.