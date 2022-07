SÕJASTUUDIO ⟩ Saks: Venemaa on tühjendanud Valgevene relvalaod, nii et Lukašenka nüüd sõdima küll ei asu

Kas me nüüd juba näeme seda uut tulemit, mille on ukrainlastele andnud HIMARS raketisüsteemid?

No need tulemid on väga muljet avaldavad. Viimase nädala või natuke rohkemate päevade jooksul on ikkagi hävitatud tohutu kogus venelaste laskemoonavarusid, logistikakeskusi, tuleb välja et ka komandopunkte, uuesti on Vene hukkunud ohvitseride nimekirja ilmunud kindralid ja seda kõigest ühe nädala jooksul. Tegelikult on need kaotused võrreldavad sellega, mida Vene armee kandis Kiievi all.

Kas Venemaal on ka kusagilt võimalik uuemaid relvi saada?

Venemaa saab relvi tagasi ainult nende käest, kellele ta on neid müünud või kes kasutavad litsentside alusel Venemaa relvastust. Ära langevad Poola, Slovakkia, Tšehhi, ühesõnaga sellised riigid, kus need on kasutusel ajaloolistel põhjustel ehk kus nagunii toimub ümberrelvastumise protsess, et minna üle lääne-tüüpi relvadele ja nüüd see protsess kiireneb. Venemaa jaoks on suurem probleem see, et paljud riigid, kuhu nad on oma relvi on müünud, on sellised, kus on ka endal mingisugune konflikt õhus. Nii et sealt suures koguses relvi tagasi saada on problemaatiline. Kõige rohkem on praegu Venemaa tühjendanud Valgevene ladusid, mis on selge indikaator, et Lukašenka nüüd sõtta küll ei ole astumas.

Kui palju teeb venelaste olukorra kehvemaks see, et ukrainlastel on õnnestunud hävitada nende laskemoonavarusid?