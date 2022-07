OTSE POSTIMEHEST ⟩ Solman: Isamaa ministrite pink on pikk ja lähipäevil võib tulla positiivseid üllatusi

Üks kõige ambitsioonikamaid kokkuleppepunkte on ilmselt eestikeelne haridus. Te ju annate endale aru, et ühelt poolt on väga tore, et see ette võetakse, teisalt on see ikka pagana raske ülesanne?

See on pagana raske, kuna meil ongi viimased kolmkümmend aastat seda raskeks peetud, ega ole sellist kuupäevadega paika pandud kava valitsuse tasandil isegi vastu võetud. Küll on kavandatud seda nii ja naa, küll on olnud üks või teine tegur takistav, küll on usutud sellesse, et venekeelne elanikkond integreerub ja õpib keele ise ära, aga kõike seda pole kolmekümne aasta jooksul juhtunud. Seepärast ongi eriti oluline, et me hakkame siiski ühest kindlast punktist kuupäevade ja konkreetse kava ja plaaniga liikuma. Ma olen päris kindel, et üleminek alushariduses ja esimesest kuni neljanda klassini, on võimalik ning kui me suudame motiveerida õpetajaid, neid elukutselisi õpetajaid, kes on õpetajahariduse küll omandanud, aga mingil põhjusel sellest ametist kõrvale jäänud, minema kooli tagasi, on see tegelikult teostatav.