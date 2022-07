OTSE POSTIMEHEST ⟩ Kõlvart: kui me tegime ise kõik selleks, et meid koalitsioonis ei oleks, tuleb arvestada ka tagajärgedega

Kas te usute, et kui Keskerakond oleks valitsuses jätkanud, oleks edasi rahastatud ka Tallinna haigla projekti?

Ma ei tahaks seda teemat arutada poliitilisest vaatenurgast, aga pole midagi teha, selline tunne tekib, et kõik objektid, mis rahastusest ilma jäid, olid Keskerakonna poolt initseeritud. Tundub, et see on poliitiline valik ehk siis poliitiline kättemaks. Kui see tõesti nii on, et me ei suuda võtta vastu riigimehelikke otsuseid, vaid võtame vastu eelkõige poliitilisi otsuseid, siis see on muidugi väga kurb. Jah, kui Keskerakond oleks praegu valitsuses, siis sellist valikut tõenäoliselt ei oleks.

Otsuseid teevadki poliitikud ja otsused tulenevadki sellest, mida võimulolijad tähtsaks peavad, nii et selles mõttes oleks ehk tark hoida oma positsiooni valitsuses, kui sa seal oled.

Ma siiralt usun, et on ka sellised otsused, mis ei peaks sõltuma päevapoliitikast, aga muidugi tuleb meil ka peeglisse vaadata, et kui me ise tegime kõik selleks, et meid koalitsioonis ei oleks, siis me peame arvestama sellega, et tulevad ka tagajärjed.

Sel nädalal pidas kaitsepolitsei kinni Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises, olete selle kohta tänaseks rohkem selgitusi saanud?

Tunnistan ausalt, et see on linnavalitsuse jaoks suur löök, sealhulgas ka emotsionaalne. Sa ju töötad inimesega koos, suhtled regulaarselt ja siis juhtub selline asi. See on ka suur löök Tallinna mainele, oleme ju teinud väga palju selleks, et initsieerida muutusi linnasüsteemis, reformida seda, muuta struktuuri, toonud siia väga palju uusi inimesi ja nüüd siis selline asi. Aga pole midagi teha, me peame edasi liikuma. Otsustasime kohe linnaosavanema volitused peatada, aga samas peame lähtuma ka õigluse printsiibist, nii et praegu ei saa veel öelda, et inimene ongi kõiges süüdi.

Millised on sisekontrolli võimalused jälgida seda, mis toimub linnaosades?