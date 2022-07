OTSE POSTIMEHEST ⟩ Läänemets: koalitsioonilepe võib tulla lähiajal, sest laua on veel vaid kaks teemat

Kas koalitsioonikokkulepe võidakse sõlmida veel sel nädalal?

Mina olen alati positiivne olnud ja pingutanud selle nimel, et võimulepe tuleks. Ma arvan, et me teema ta ära. Kohtume aruteludeks veel ka täna ning ma usun, et võimalus kokkulepe leida on suur, kuna laual on sisuliselt kaks teemat. Üks on see, kas peretoetus on 600 või 700 eurot ja pisut on rääkida ka energiahüvitiste juures, nii et oleks väga imelik, kui see kokkulepe nende asjade taha jääks.

Kuna tundub, et perehüvitised on kõige raskem teema, siis kas on lootust, et jõutakse üksmeelele?

Seni kuni on tahe, seni on alati lootus ja ma arvan, et see lootus on olemas. Ma usun, et selles lepitakse kokku. Me oleme tegelikult rääkinud ju ka väga palju energia teemadel ja väga sisuliselt rääkinud. Need ei ole olnud aruteled põhimõtete või ideoloogia üle, vaid räägitud on siiski sellest, kuidas teha nii, et keegi ei jääks toetusskeemist välja ja mis võiksid olla kompenseeritavad summad. Üks asi, millest oleme samuti rääkinud, on see, et paber näpus sotsiaalosakonda minek peab ära jääma.

Kui rääkida vastasseisudest, siis tundub, et sotsidel on olnud neid kõige vähem, vaidluskohad olid küll üleminekul eestikeelsele haridusele, aga siin on tänaseks kokkulepe saavutatud.