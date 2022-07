OTSE POSTIMEHEST ⟩ Pärgmäe: lendamisel võiks eelistada otselende ja reisida käsipagasiga

Ma ei tahaks öelda, et inimesed peaksid hakkama oma pileteid välja vahetama või tagasi andma ja mingeid kohti vältima. Täita tuleks lihtsalt reegleid – näiteks Tallinnas tuleks tulla lennujaama ikkagi kaks tundi enne lendu. Tänasel hetkel on meie suurimad tipptunnid jäänud hommikutesse, kelle neljast kuni poole kuueni, siis on julgestuses reeglina järjekord. See võib olla 45 minutit, aga see võib olla ka 15 minutit, nii et sellega tuleb arvestada. Ülejäänud aegadel on G4S teinud väga head tööd ja järjekorrad on vähenenud 15 minuti piiridesse, tegelikult on kolme nädalaga läinud asjad palju paremaks. Teine soovitus on, et kui on võimalik otse lennata, lennake otse, sellega väldite suuri ümberistumisjaamu ja väldite riski, et jääte oma jätkulennust maha. Lisaks, kui on võimalik, lennake käsipagasiga, siis väldite riski, et teie kohver jääb kuhugi Frankfurti või Amsterdami kahe tuhande kohvri vahele. Sellisete lihtsate asjadega võiks arvestada ning unistada ei tohiks ka reisikindlustust. Tänases olukorras oleks ehk mõistlik lugeda läbi ka kindlustustingimused, et teada, mida kindlustus täpselt katab ja kuidas katab. Lennujaamade puhul on tõesti nii, et mida vähematest punktidest on vaja läbi käia, seda ladusamalt reis kulgeb.