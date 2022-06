Otse Postimehest ⟩ Rahastuskriis sunnib Tallinna Ülikooli sulgema erialasid

Jah, seda järgmisel aastal. Aga rektorite nõukogu paneb ette läbi viia paketi selliselt, et ülikoolide tegevustoetus – see on raha, mida kasutatakse õppetegevuse läbiviimiseks – tõuseks järgmisel neljal aastal 15 protsendi võrra igal aastal. Sellega me teeksime tasa mahajäämuse, mis ülikoolide õppetegevuse rahastamisel on viimase seitsme aasta jooksul toimunud.