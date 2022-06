OTSE POSTIMEHEST ⟩ Võrklaev: loodame saavutada kokkuleppe järgmisel nädalal

Ma ei ütleks, et me ei ole ühtegi kokkulepet saavutanud. Ka meediast on läbi käinud teemad, milles meil on ühisosa leitud. Poliitikas on lihtsalt selline arusaam, et kui sul ei ole kõik kokku lepitud, siis ei ole sul midagi kokku lepitud ehk siis koalitsioonilepingut meil ei ole, kuna teemasid on palju. Meil on kolm osapoolt, oleme rääkinud esialgu suurtest teemadest, põhilised väljakutsed, mis sellesse lühikesse valitsemisaega mahuvad, on julgeolek, eestikeelne haridus, inimeste toimetulek ja energeetika. Loomulikult on meil ka väikeseid teemasid ja kõrvalteemasid. Kuna laua taga on kolm osapoolt, on see olnud paras aeg, et kõigepealt üksteist mõista ning käia teemadering üle. Edasi proovime hakata asju kokku tõmbama ja kompromisse sõlmima. Loodetavasti suudame järgmise nädala alguses oleva kolme tööpäevaga kokkulepped sõlmida, aga kui läheb kauem, siis läheb kauem. Tähtis on, et kui me valitsusse läheme, ühise koalitsiooni teeme, siis oleks meil ikkagi põhiteemad läbi räägitud ja oleks ühine arusaam, millises suunas me liigume.