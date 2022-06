OTSE POSTIMEHEST ⟩ Paet: praeguses valitsuskriisis on kõige hullem, kui peale jääb erakondlik egoism

Euroopa Komisjon peaks sel nädalal kujundama oma arvamuse Ukraina Euroopa Liiduga liitumise kohta. Europarlamendi saadikute Urmas Paeti ja Sven Mikseri arvates võiks esmane otsus olla külla jaatav, samas on liitumisprotsess pikk ja lõpptulemust raske ennustada.

Sven Mikser rääkis, et kandidaatriigi staatuse andmine on üks samm, aga sellele peaksid mingil hetkel järgnema otsused, mis puudutavad läbirääkimiste alustamist, kus tuleb täita ikkagi juba päris käegakatsutavad kriteeriumid, mida on erinevates peatükkides väga palju ja mis on eelduseks, et riik saaks toimida Euroopa ühise turu osalisena ning siin kindlasti mingit hinnaalandust ei tehta, isegi mitte Ukrainale.

«Minu mure on eeskätt see, et poolehoidu avaldada soovides antakse Ukrainale kandidaatriigi staatus ja sellega võib-olla leiavad mõned Euroopa Liidu liidrid, et meie töö on tehtud, oleme oma poolehoidu väljendanud,» lausus Mikser ja lisas, et kui me räägime reaalsetest julgeolekuprobleemidest ja Ukraina suveräänsusest, siis neid asju mingite lingvistiliste konstruktsioonidega ei lahenda.

On mitmeid riike, kus laienemisvastane hoiak on väga tugev.

Mikseri hinnangul on Euroopas jätkuvalt ka pärast kõiki ebaõnnestumisi terve hulk poliitikuid, kes arvavad, et kui nad ülemkogul mõtlevad välja ühe või teise nutika sõnastuse mingisse lõppdokumenti, siis on võimalik osalised maha rahustada ja õnnelikult edasi elada.