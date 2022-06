OTSE POSTIMEHEST ⟩ Mikser: Reformerakond ei oleks tohtinud anda Ratasele spiikri kohta

Urmas Paet avaldas lootust, et kõik erakonnad on kõnelustele tulles siirad ja keegi ei mängi selliseid mänge, kus näiliselt räägitakse üht, aga tagataskus on hoopis mõni muu mõte. «Kui me vaatame kokku kukkunud valitsuskoalitsiooni, siis loomulikult on lastetoetuste teema väga oluline, aga arvatavasti on tänaseks kõik aru saanud, et seda teemat kasutati selleks, et eelmine valitsus hunnikusse ajada.»

Paet lisas, et oleks eriti hull, kui raisatakse ära mitu nädalat väärtuslikku aega ja tulemust ei teki seepärast, et algusest peale on kellelgi olnud mingi muu plaan.

Sven Mikser sõnas, et praegu küll räägitakse, et oleme jõudnud pretsedenditusse kriisi, aga tegelikult on olnujärelemõtlemist väärivat üksjagu. «Kindlasti juba see, et Jüri Ratas otsustas tuua pärast valimisi äärmuspopulistid valitsusse ja lõhkuda Eesti ühiskonna sidusust, oli väga suur moraalne möödalaskmine.»