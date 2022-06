SÕJASTUUDIO ⟩ Stoicescu: Venemaa ei varasta mitte ainult territooriume vaid ka inimesi

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu ütles, et kui venelased ei saa kehtestada mõjuvõimu kogu Ukrainas, võivad nad piirduda ka selle territooriumiga, mis on praegu nende poolt okupeeritud. «Need neli oblastit - Luhansk, Donetsk, Zaporižžja, Herson ja lisaks Krimm ning osaliselt ka Harkivi oblast, kust neid pole välja tõrjutud, on siiski väga suur territoorium. Pole välistatud, et venelased kuulutavad ühel päeval selle kõik enda omaks ja vormistavad oma võiduks.»

Stoicescu sõnas, et kui me vaadata neid territooriume, siis see on ju kokku sama suur maa-ala nagu endine Tšehhoslovakkia. «Ukraina ongi suur ja me ei saa vaadata asja nii, et venelased võtsid seal ära mingi ääreala. Venelaste käes on siiski suured alad, ainuüksi Luhanski ja Donetski oblastis elas enne 2014 aastat 6 miljonit inimest,» rääkis Stoicescu, lisades, et selles mõttes varastab Venemaa mitte ainult maid, vaid ka inimesi ja see on väga oluline aspekt.