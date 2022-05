Keskerakond on otsustanud seista selle eest, et vastu saaks võetud seaduseelnõu, millega tõstetaks lastetoetusi. Koalitsioonipartner Reformierakond sellega seni nõustunud pole.

Miks on valitsuspartnerite vahel tühjast tüli tõusnud? Kas lastetoetuste teema on allakäinud reitinguga keskerakonna jaoks kõigest ettekääne, et suurt populaarsust nautivat reformierakonda veidi rappida? Ja kas ees võib terendada suisa valitsuskriis? Stuudios on Tõnis Mölder keskerakonnast ja Jürgen Ligi Reformierakonnast.