Sõjastuudio ⟩ Kas Eesti järgneva 10 aasta riigikaitse arengukava vastab muutunud julgeolekuolukorrale?

Milline on Eesti kaitseväe võimekus? Kui palju on Ukraina sõda pannud ümber hindama Eesti riigi kaitsevajadusi nii inimressursi kui relvastuse mõttes? Mida kujutavad endast sõjalised õppused, mille tarvis otsustas Ühendkuningriik saata Ida-Euroopasse 8000 sõjaväelast, et harjutada tegevusi Venemaa kallaletungi puhuks?