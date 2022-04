Vaba Akadeemia loeng ⟩ Ivo Heinmaa «Ülijuhtivuse nähtus füüsikamaailmas»

Nähtus, kus elektrivool kulgeb materjalis ilma igasuguse takistuseta, avastati juhuslikult aastal 1913 ja see põhjustas füüsikute maailmas suure sensatsiooni. Teist korda põhjustas seesama nähtus erakordse sensatsiooni aastal 1986, kui avastati, et ülijuhtivus võib esineda märksa kõrgematel temperatuuridel kui seda ennustasid mistahes kehtivad teooriad.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.