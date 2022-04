SÕJASTUUDIO ⟩ Kaimo Kuusk: Mariupolisse on siiski kuidagi suudetud varustust saata

Saatejuht on Timo Tarve.

Üha rohkem diplomaatilisi esindusi on Kiievisse tagasi kolimas, loodetavasti leiab selle võimaluse ka meie saatkond. Mida te hetkel Eestis teete?

Eelmisel nädala oli siin Ukraina parlamendi delegatsioon, tulime koos nendega visiidile, olime riigikogus kui riigikogu tunnistas Ukrainas toimuva Venemaa poolse tegevuse genotsiidiks. Sel nädalal sätime asju, pakime, kohtume erinevates asutustes ja järgmisel nädalal liigume juba tagasi Ukraina suunas ja Kiievisse. Tegelikult Eesti saatkond ei ole ju kinni olnudki, meil on seal kogu aeg olnud kaitseatašee ja tema asetäitja ning eelmisest nädalast ka veel kaks lisadiplomaati, nii et meil on hetkel Kiievis neli inimest.

Mida teevad diplomaadid riigi pealinnas, kus käib sõda?

Mitmepoolsed suhted, mitmepoolne tegevus ja hetkel on muidugi keskendumine Ukrainale abi andmisele, abi kohale toimetamisele ja selle sujuvuse tagamisele, olgu see siis sõjaline abi, mis on kriitiliselt tähtis või siis humanitaarabi, mis loomulikult ei ole vähem tähtis.

Kas Ukraina jaoks on piisav varustatus tagatud?

Sellega on nagu armastusega, mida kunagi ei ole liiga palju. Julgeolekuga on sama lugu ja sõja ajal varustusega, see on kriitiliselt tähtis. Kui võrrelda praegust abi sõja algul antud abiga, siis abivood ei ole kindlasti kahanenud, vastupidi, üha suuremaid koguseid läheb Ukrainasse. Alguses oli teatav hirm, et kuidas Venemaa reageerib, mis üldse saab, mis saab rindel, kuhu mida anda. Ukrainlased on näidanud ülitõhusat tegutsemist rindel, väga südikat vastupanu, kuni sinnani, et nad on suutnud ju Venemaa üksused tagasi lüüa Kiievi juurest.

Kas Ukrainal on võimalust Aasovi pataljoni toetada?

Detaile ei tea, aga ma arvan, et nende ettevalmistus oli väga hea. Tõeliselt hea, sest ukrainlased arvestasidki sellega, et kõige kuumemaks läheb idas, et üritatakse maismaakoridori Donbassist Krimmi suunas ehk siis Mariupol kindlasti kindlustati, keldrid pandi varustust täis. Siiski on ukrainlased kuidagi suutnud sinna viia ka täiendavat varustust. Me saame ju tegelikult internetist vaadata videoklippe, kus needsamad Aasovi pataljoni võitlejad kasutavad Hispaania tankitõrjerelvi, mis jõudsid Ukrainasse alles märtsi lõpus. Ehk siis pärast märtsi lõppu on neile suudetud kohale viia tankitõrjerelvad, hästi tehtud. Ukrainlased on nutikad, vaprad, suudavad eksitada vaenlase õhutõrjet ja madalalt lendavat kopterit on väga keeruline avastada.

Ukrainlased näitavad maailmale seda, mida on vaja näidata, kõiki detaile sõja kohta ilmselt ei avaldata.