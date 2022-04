SÕJASTUUDIO ⟩ Merle Maigre: Ukraina jaoks on see ja järgmine nädal otsustava tähtsusega

Saatejuht on Ulla Länts.

Venemaa otsustas lõpetada Azovstali ründamise ning tehase sisse piirata, mida see venelastele annab?

Vestluses Putini ja Šoigu vahel tundub see olevat väike punktivõit Šoigule, sest Mariupoli ja Azovstali piiramine hoidis siiani väga suure osa Vene vägesid kinni ja Venemaa kaitseminister üritas mõista anda, et Mariupolit ei ole võimalik niimoodi vallutada, mistõttu nüüd on teatud osa nendest vägedest vabastatud. Ei proovita enam Azovstali vallutada vaid lihtsalt jätkatakse kaugtule ja õhurünnakutega tehaseala piiramist. See omakorda annab justkui lootust, et Ukraina poolel on mingisugunegi võimalus oma võitlejad sealt lähemal ajal välja päästa.

On tore kui see lootus tekib, praegu ükski fakt seda ei kinnita.

Hetkel ükski fakt seda ei kinnita, see on puhas lootus, aga jõudude ebavõrdsus on niivõrd ilmne, et kui oleks jätkunud selline massiivne rünne, siis oleks tõenäoliselt oleks see tulemus olnud immanentselt negatiivne, aga praeguses seisus kui piiramine jätkub, siis on lootust, et Ukraina võitlejatel on veel võimalus vastu seista.

Kas venelaste soov on praegu igal juhul nihutada rindejoont Donbassi paikkonnas?

Nii on, kui rindejoont vaadata, siis võib eilsete uudiste pinnalt öelda, et suur vastaseis on viimastel päevadel alanud, aga Vene väed ei ole läbimurret saavutanud. Seda on püütud teha igal pool, aga ühtegi selget läbimurret ei ole. Nii et vastasseis jätkub kogu rindejoone ulatuses, jätkub pommitamine Harkivis ja siin on Vene vägedel väga oluline püüda takistada Ukraina lisavarustuse saabumist. Selles osas on väga oluline paik Dnipro raudteesõlm, mille kaudu tuleb täiendav sõjavarustus. Just raudtee kaudu tarnitakse varustust rindepiirkonda ja seetõttu on Vene poolelt hoogustunud ründed raudteesõlmedele.

Mis tähendab, et ukrainlased peavad raudteed iga hinna eest kaitsma.

Ukrainlased peavad tõesti iga hinna eest oma infrastruktuuri kaitsma ja selles suhtes on Ukraina tugevuseks on nende paindlikkus ning liikuvus. Ukraina on öelnud, et nad vajavad juurde suurtükke ning tegelikult oleks neil vaja ka droone, mis võimaldaksid Vene vägedele väga tõhusaid vastulööke anda. Aga loomulikult on kogu relvaabi puhul küsimus, kes kui palju saab anda, kui kiiresti relvad kohale jõuavad, kui hästi õpivad Ukraina väed lääne relvi käsitsema ja kui palju lõpuks osasid relvi ka ladudes jätkub.

Viimastest sõjauudistest selgub, et leitakse üha uusi massihaudu ning kuuldavasti Mariupolis on massihaud kus võib olla 3 000 kuni 9 000 inimest.