Sõjastuudio ⟩ mida muudab Venemaa sõjategevuse nimetamine «genotsiidiks»? Vastavad Reinsalu ja Hurt

Mida muudab rahvusvahelises poliitikas sõna «genotsiid» kasutamine? Kas seeläbi saab sõjakurjategijaid kergemini vastutusele võtta? Kuidas edenevad läbirääkimised Venemaa ja Ukraina vahel ning kas sõjategevuse lõpetamine diplomaatilise lahenduse läbi on hetkel üldse võimalik? Neile küsimustele otsime vastuseid kell 10 algavas Postimehe otsesaates «Sõjastuudio», kus seekordseteks külalisteks on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Martin Hurt ning riigikogu liige Urmas Reinsalu. Saatejuht on Nele Kullerkupp.