SÕJASTUUDIO ⟩ Kalev Stoicescu: kui läbirääkimisi ei toimu, otsustatakse sõja tulemus lahinguväljal

Saatejuht on Ulla Länts.

Kas vaadata viimaseid sündmusi, kas võib öelda, et Vene vägede ümberpaiknemine Donetski suunal on lõppenud ja nad on alustanud seal uut pealetungi?

Tõepoolet, viimased uudised kinnitavadki seda, et Vene vägede ümberpaiknemine on sisuliselt lõppenud ja ägedam sõjaline tegevus ehk siis Vene vägede pealetung algas eile õhtul, nii et seal on oodata suuremaid lahinguid. Rääkides sellest, mis lähinädalate võiks toimuda ning mismoodi Venemaa valmistub 9. maiks, siis ega sõjad ju kuupäevi ei tunne ja kunagi ei saa kindlalt garanteerida, et mingiks kuupäevaks saavutatakse mingi eesmärk. Venelastele siiski on 9. mai selline maagiline päev, mida on kultiveeritud aastakümneid ja selleks päevaks on vaja midagi positiivset välja tuua. Ilmselt nad püüavad selleks ajaks saavutada kontrolli Donbassi üle ja hõivata ka ülejäänud alad, mis on Luhanski oblastis. Võib ka juhtuda, et nad tahavad okupeeritud Donbassi Venemaaga liita, nii et kõik variandid on laual ja kõik on võimalikud, sest Putinil tagasiteed enam ei ole, kuna läbirääkimisi enam sisuliselt ei toimu.

Nende plaanide elluviimist ei tee ukrainlased venelastele kindlasti kergeks.

Vastupanuvõime ja vastupanu vaim on ukrainlastel olemas ja me näeme seda ju Mariupolis, kus on tuhatkond kaitsjat Aasovi pataljonist, kes kaitsevad suure metallurgiatehase territooriumi. Nad peavad seal kauem vastu, kui keegi oleks julgenud loota ja nad ei anna alla, vaatamata venelaste ultimaatumitele. Nad hoiavad küllalt suurt hulka Vene vägesid seal kinni. Venelaste jaoks oleks tähtis kuulutada, et saime Mariupoli kätte, aga nad ei suuda seal ukrainlasi kuidagi võita.

Kui tõesti peaks juhtuma, et Mariupol võetakse venelaste poolt ära, siis kas lisaks sümboolsele tähendusele on sel venelaste jaoks ka mingi strateegiline tähtsus?

On selge, et kui Ukraina väed ei suuda sealt kusagilt läbi murda, et minna appi oma sõjameestele, siis see on lähiajal kardetavasti üsna tõenäoline, ei saa ju lõputult ilma laskemoona, toidu ja veeta vastu pidada. Nad peavad nii kaua vastu kui peavad. Kui venelased peaksid tõesti Mariupoli tervikuna kätte saama, siis võivad nad küll juubeldada, aga seda vaid korraks, sest kokkuvõttes on kogu see sõda Putini Pyrrhose võit. Ei saa unustada, et Kiievi ümbert on venelased oma väed ju välja tõmmanud. Ma ei usu, et see suurem pealetung Ida-Ukrainas toob mingi parema tulemuse. Rindejoon võib küll mõnikümmend kilomeetrit nihkuda, aga venelane kindlasti ei suuda suuremaid alasid Ukrainas hõivata.

Mariupoli vastupanu on siiski uskumatu, eriti kui arvestada, et varustuskanalid on neil ilmselt juba mõnda aega lõplikult kinni pandud, kui palju võiks seal veel laskemoona varuks olla?