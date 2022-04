OTSE ELOGA ⟩ Ansip välistas peaministriks või presidendiks hakkamise

Ansip kritiseeris saates valitsuse segaseid sõnumeid, mis puudutavad sõjasümboolika kasutamist 9.mail. «Sõnumid peavad olema selged. Georgi lindid ei ole lubatud, ei ole oodatud. Kes tuleb, järgneb karistus,» on endine peaminister konkreetne. «Kui keegi ikkagi liialt ülbitseb ja sõjapropagandat siin edastab ja ta on Vene Föderatsiooni kodanik, siis elamisloa äravõtmine peaks olema miinimum.»

Järgmisel nädalal möödub 15 aastat pronksiöödest. Milline tänane minister sai sel ööl vigastada? Milline oli neil öödel Venemaa eriteenistuste roll? Milline tänane Tallinna juhtivpoliitik töötas toona vene telekanali PBK heaks ja nõudis peaministri ametist lahkumist? Kas samasugust otsustavust, nagu näitas valitsus üles toona, võib loota kriisiolukorras ka tänastelt riigijuhtidelt? Lisaks sõidame Ukrainasse, kuhu eestlased viivad otse rindele abiks maastureid ja pick up autosid. «Vaatan oma lapsi ja teen kõik, et see õudus siia ei jõuaks,» ütleb üks ettevõtmise eestvedajatest Sten Tikk.